De Noord-Koreaanse rakettechnologie begon met het aankopen van Sovjetrussische Scuds van Egypte in 1976, in feite een soort verbeterde versie van de Duitse V-2's tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Op basis daarvan werden daarna middellange afstandsraketten ontworpen zoals de Nodong en de Musudan. Dat gebeurde onder meer in samenwerking met Iran en Pakistan, die beiden eigen varianten van die Noord-Koreaanse raketten hebben (Shehab en Ghauri).

Echt gevaarlijk wordt het pas als de nieuwe intercontinentale KN-08 en KN-14 met een reikwijdte van ongeveer 10.000 kilometer ook de Verenigde Staten en Australië zouden kunnen bereiken. Twee zaken zijn daarbij belangrijk: de precisie van die raketten en de vraag of Noord-Korea ook kernkoppen kan ontwikkelen die klein genoeg zij om via die raketten vervoerd te worden. Toch kunnen ook conventionele of chemische ladingen schade en slachtoffers tot gevolg hebben.