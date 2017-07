Dat is in het kader van een groot gasakkoord dat in 2014 gesloten werd en waarbij Moskou dertig jaar lang aardgasleveringen tegen een bepaalde prijs garandeert aan China. Dat land is op die manier verzekerd van zijn aanvoer, maar in Rusland had president Poetin kritiek gekregen omdat hij vanuit een zwakkere positie het aardgas te goedkoop had verkocht.

Los daarvan is China de belangrijkste handelspartner van Rusland, goed voor een aandeel van 14,3% van de Russische handel. Die banden worden de laatste tijd steeds nauwer, want sinds de westerse sancties over Oekraïne heeft Moskou een "strategische shift" gemaakt weg van Europa naar het Verre Oosten met China voorop.