In haar bombastische stijl roept en tiert ze verwensingen en bedreigingen naar het hoofd van "de vijanden van de natie" (Zuid-Korea, Japan en de Verenigde Staten), ze toont ontzettende blijdschap als er weer een -al dan niet geslaagde- proef is met een raket of een kernbom en ze laat haar emoties en tranen de vrije loop bij het overlijden van een Noord-Koreaanse leider.

Zo barstte ze in tranen uit bij het overlijden van Kim Il-Sung en jaren later raakte ze blijkbaar bevangen door emoties bij dat van diens zoon en opvolger Kim Jong-il. Hoe oprecht dat is, weet niemand behalve zij zelf.

Stijlvol is ze ook, perfect opgemaakt waardoor ze er veel jonger uitziet dan ze in feite is en meestal draagt ze een kleurrijke "chima jeogori" of "hanbok", een traditionele Koreaanse jurk. Roos is haar lievelingskleur, maar ook blauw en groen hangen in de kast.