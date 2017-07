De Italiaanse regering heeft de Oostenrijkse ambassadeur ontboden "volgend op de aankondiging van de Oostenrijkse regering om troepen te ontplooien aan de Brennerpas", zo klinkt het in een mededeling. Wat Oostenrijk doet, is in strijd met de Europese afspraken over vrij verkeer van personen tussen de lidstaten, zegt Italië.

De Oostenrijkse minister van Defensie maakte eerder in een kranteninterview bekend dat hij vier pantserwagens en 750 soldaten naar de grens met Italië stuurt. Zij kunnen ingezet worden "als de toestroom naar Italië (via de Middellandse Zee, nvdr) niet vermindert."

Oostenrijk liet een paar maanden geleden weten dat het af wil van deelname aan het Europese spreidingsplan voor asielzoekers. Wenen moest tot dusver niet deelnemen aan het Europese spreidingsplan. Doordat het land in 2015 heel wat vluchtelingen moest opvangen, verkreeg het in 2016 een jaar uitstel. De uitzondering verstreek in maart, maar Oostenrijk blijft weigeren om asielzoekers vanuit Italië en Griekenland over te nemen.