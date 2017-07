De vluchtelingenteller van de IOM staat voor dit jaar al op 102.387. Meer dan 85.000 mensen kwamen aan in Italië en bijna 9.300 in Griekenland, meldt de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties. 6.500 anderen zijn opgevangen in Spanje.

De vluchtelingen die in Italië aankomen, komen vooral uit West-Afrika en Bangladesh, Die in Griekenland blijken vooral uit Syrië, Irak, Congo en Afghanistan te komen.

Ter vergelijking: vorig jaar zijn in totaal 363.401 vluchtelingen via de Middellandse Zee naar Europa gekomen en in 2015 waren dat er meer dan 1 miljoen.