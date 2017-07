Is aanval van Noord-Korea op de VS nabij? Tom Van de Weghe nuanceert

Een raketlancering van Noord-Korea tijdens de nationale feestdag van de VS, "the 4th of july". Wat schuilt daarachter? Volgens VRT-journalist Tom Van de Weghe, jarenlang onze China-correspondent komt het zeker niet tot een aanval van Noord-Korea op de Verenigde Staten.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Is aanval van Noord-Korea op de VS nabij? Tom Van de Weghe nuanceert

Een raketlancering van Noord-Korea tijdens de nationale feestdag van de VS, "the 4th of july". Wat schuilt daarachter? Volgens VRT-journalist Tom Van de Weghe, jarenlang onze China-correspondent komt het zeker niet tot een aanval van Noord-Korea op de Verenigde Staten.