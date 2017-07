Dronebeelden tonen laatste strijdtoneel in Mosul

In de Iraakse stad Mosul wordt nog altijd hevig gevochten tussen het Iraakse leger en strijders van de terreurgroep IS. De strijders zijn teruggedrongen tot in een gebied, niet groter dan een vierkante kilometer.

