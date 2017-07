Volgens Zuid-Koreaanse militairen vuurde Pyongyang de raket af vanop een militaire basis in een provincie nabij de Chinese grens. Noord-Korea zegt dat de raket een hoogte van meer dan 2.500 kilometer heeft bereikt. Volgens analisten komt dit overeen met de karakteristieken van een intercontinentale raket. In een mededeling zegt de Noord-Koreaanse staatstelevisie dat de lancering is bevolen door leider Kim Jong-un. Als de informatie uit Pyongyang klopt, gaat het om de eerste succesvolle lancering van een intercontinentale raket.

De Japanse premier Shinzo Abe heeft de lancering al veroordeeld. "Deze raketlancering duidt op toenemende bedreigingen", aldus Abe. "Dit betekent opnieuw dat Pyongyang de waarschuwingen van de internationale gemeenschap blijft negeren."

Het Amerikaanse leger heeft intussen de lancering bevestigd. Volgens de VS kwam de raket in de Japanse Zee terecht. "We blijven de acties van Noord-Korea van nabij opvolgen", aldus de bevelhebber van de Amerikaanse troepen in de regio.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft ook al gereageerd. "Noord-Korea heeft een raket gelanceerd. Heeft dit type niets beters te doen in zijn leven", vroeg hij zich af op Twitter. "Het is moeilijk te geloven dat Zuid-Korea en Japan dit nog langer kunnen tolereren."

Noord-Korea heeft de afgelopen maanden al talrijke raketten afgevuurd. Pyongyang schendt daarmee resoluties van de Verenigde Naties en kreeg al verschillende keren sancties opgelegd.