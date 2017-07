Onder voormalig president Barack Obama kwamen er in de Verenigde Staten heel wat maatregelen die de klimaatopwarming moeten tegengaan. Zo werd ook de uitstoot van methaangassen beperkt. Het gaat om gassen die nog veel schadelijker zijn dan co2 en die vrijkomen bij het boren naar nieuwe olie- en gasbronnen.

Huidig president Donald Trump wilde de uitstoot van het gas weer vrijer laten, maar even later volgde er een klacht. "Het federaal Hof van Beroep in Washington heeft nu beslist dat het milieuagentschap in de Verenigde Staten niet zomaar een regel uit het Obama-tijdperk kan terugdraaien", zegt VRT-correspondent Björn Soenens. "Dit is een juridische nederlaag voor Trump."

"President Trump maakte in maart van dit jaar al met een groot presidentieel besluit duidelijk dat hij niet de kampioen van het klimaat zou zijn", zegt Soenens. "Door de uitstoot van methaangassen weer vrij te laten, wilde hij de bedrijven in de gas- en olie-industrie in bescherming nemen. De rechtbank zegt nu dat dat niet zomaar kan. De bedrijven in kwestie zullen hier ook niet mee kunnen lachen."

Volgens Soenens zullen er nu heel wat juridische gevechten volgen. "Zaken terugdraaien uit het verleden kan soms jaren tijd kosten. Als de regering-Trump deze maatregel ook effectief wil veranderen, zullen ze een nieuwe regel moeten uitwerken en dat kan maanden of jaren duren."