Het Haut de la Garenne-opvangtehuis was even wereldnieuws in 2008, toen men dacht dat er schedelfragmenten waren gevonden en wilde verhalen over moorden en foltering de ronde deden in de pers. Die verhalen over moorden bleken niet te kloppen, maar het vormde wel de aanleiding voor tientallen slachtoffers om naar buiten te komen met hun verhaal over het misbruik dat ze er moesten ondergaan.

Decennialang werden de kinderen in het opvangtehuis, en in andere tehuizen op Jersey, misbruikt en slecht behandeld. Getuigen vertelden de onderzoekers over psychologische terreur, aanrandingen en seksueel misbruik, elektrische schokken, zware afranselingen, enzomeer. Het tehuis kreeg in de Britse pers de bijnaam "horrorhuis" door al de getuigenissen.

Het onderzoek dat heeft geleid tot dit rapport, startte in 2014. De onderzoekers registreerden meer dan 550 misdrijven die plaatsvonden tussen 1947 en 2004. De helft daarvan gebeurde in het Haut de la Garenne-opvangtehuis. Het rapport beveelt aan om het gebouw volledig af te breken omdat het symbool staat voor de decennia van misbruik. Daardoor kan het geen andere invulling meer krijgen.

Het Britse rapport is bijzonder hard voor de overheid in Jersey, die het eiland autonoom bestuurt. De overheid heeft de kwetsbare jongeren in de steek gelaten en doet te weinig om de problemen aan te pakken, zo luidt het. "Nog steeds zijn er mogelijk kinderen die risico lopen op Jersey en de kinderen in het opvangsysteem krijgen niet altijd de zorg en de ondersteuning die ze nodig hebben."