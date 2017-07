"Het is de bedoeling om tegen 2025 voor volledige tewerkstelling te gaan", zei de kanselier. "We zijn er in geslaagd sinds 2006 de werkloosheidsgraad te halveren in Duitsland, nu is het tijd voor de volgende stap en we zijn er van overtuigd dat dit moet lukken". Een volledige tewerkstelling betekent in de praktijk een werkloosheidsgraad onder de drie procent.



Die volledige tewerkstelling biedt veel opportuniteiten. Als iedereen werkt is er extra geld, zonder dat de belastingdruk toeneemt. Integendeel: de christendemocraten willen de belastingen zelfs met 15 miljard verlagen. Onder meer de "soli-tax", een soort verdeelmechanisme tussen rijke en arme deelstaten, ontstaan in de nadagen van de hereniging, wordt stilaan afgebouwd.

Extra geld komt er voor gezinnen en families. Een punt waarop de CDU/CSU-familie zich graag profileert. En ook de politie en veiligheidsdiensten kunnen op extra middelen rekenen.

Een bovengrens op het aantal vluchtelingen - lange tijd een bron van interne strijd tussen CDU en CSU - komt er niet. Hier trok Merkel aan het langste eind. Maar de CSU mag wel maatregelen in het eigen Beieren nemen.

Ook opmerkelijk: migranten van waar ook ter wereld die kunnen bewijzen dat ze in Duitsland werk hebben of krijgen, zijn welkom. De Duitse christendemocraten zetten de deur open voor economische migratie. Na het homohuwelijk, alweer een onderwerp waar Merkel een mogelijke strijd met de SPD uit de weg gaat. Die zijn al sinds jaar en dag aanhanger van gecontroleerde werkmigratie.

De verkiezingen in Duitsland vinden plaats op 24 september.