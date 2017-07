De redenen om naar Europa te trekken zijn in eerste instantie de hoop op betere economische vooruitzichten en/of de politieke chaos en onderdrukking in hun land van herkomst. Een groot aantal vertrok naar Libië om daar werk te vinden, of heeft er een tijd gewerkt als gastarbeider. De instabiele en wetteloze situatie in het land drijft hen voort naar Europa. UNHCR heeft het over een humanitaire crisis die aan de gang is in Libië.

"Ruim de helft van de vluchtelingen die in Libië terechtkomen, trekken naar daar omdat ze denken dat ze er werk kunnen vinden. Uiteindelijk belanden ze in Europa om aan de levensbedreigende onveiligheid, instabiliteit, moeilijke economische omstandigheden en wijdverspreide uitbating en misbruik in Libië te ontsnappen", luidt het in het rapport.