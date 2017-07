De woordvoerder van Merkel zei dat de bondskanselier een apart gesprek met de Amerikaanse president zou hebben, wellicht donderdag in de vooravond, maar het is zeer de vraag of die tête-à-tête zal volstaan om de plooien glad te strijken.

Merkel zelf had het over “een hele reeks lastige onderwerpen”, toen ze de G20 aansneed in de marge van een persconferentie waar ze haar verkiezingsprogramma voorstelde voor de parlementsverkiezingen in september. Ze had het over de strijd tegen de opwarming van het klimaat (de Amerikanen stappen uit het Akkoord van Parijs), en over het protectionistische discours van Trump als het gaat over wereldhandel.

De Amerikaanse president van zijn kant liet eerder verstaan dat de Duitsers wat minder gierig mogen zijn als het gaat over militaire uitgaven in het kader van de NAVO.