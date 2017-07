Er is geen enkele aanwijzing dat Amri in Duitsland steun kreeg van medeplichtigen, zei Beck, die bij het federaal parket de afdeling terrorisme leidt. Wel is duidelijk dat de Tunesiër zich vanuit het buitenland liet leiden door strijders van terreurgroep Islamitische Staat (IS).

Amri, die na de aanslag op de vlucht was geslagen en vier dagen later bij een routinecontrole werd doodgeschoten door agenten in het Italiaanse Milaan, zou er daarnaast niet op gerekend hebben dat hij de aanslag zou overleven. Volgens Beck had hij geen plannen voorzien voor na de feiten. Om de aanslag toch op te eisen, heeft hij daarom zijn portefeuille en twee gsm's achtergelaten op de kerstmarkt.

In het Berlijnse parlement wordt de voormalige federale procureur Bruno Jost nu aangesteld om te onderzoeken of de autoriteiten fouten hebben begaan in de zaak-Amri.