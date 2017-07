De Verenigde Staten zijn al sinds 1945 militair aanwezig in de regio en dat is ook na de Vietnamoorlog niet veranderd. Officieel moeit de VS zich niet in het conflict, maar in de praktijk counteren VS-vliegtuigen en marineschepen de Chinese aanwezigheid. De VS staan al eeuwen op het oude principe van "vrije doorvaart voor de scheepvaart", iets waar Washington -ongeacht welke president- een conflict voor over heeft.

De VS doet dat van oudsher samen met Australië, maar ook Japan is de voorbije jaren uitdrukkelijk alsmaar meer militair aanwezig in de Zuid-Chinese Zee. Samen vormen die drie en opsteker tegen Chinese bemoeienis, zeker nu ook India af en toe de neus aan het raam komt steken, want ook Delhi heeft grote en oude belangen in Zuidoost-Azië.