Yuriko Koike is 64, studeerde in Egypte, spreekt vlot Arabisch en Engels en werkte als journaliste. Ze was minister van Defensie toen Abe een eerste keer premier was en in 2008 was ze kandidaat voor het leiderschap van de LDP en dus ook voor het premierschap. Koike verloor en reageerde toen door te stellen dat "Japanse vrouwen niet op een glazen plafond, maar op een ijzeren plafond stoten als ze carrière willen maken".

Vorig jaar kwam het dan tot een breuk met de LDP. Toen die partij haar kandidatuur voor het gouverneurschap van Tokio niet wou steunen, ging ze haar eigen weg en veegde ze tijdens de verkiezingen de vloer aan met de officiële kandidaat van de partij om zo de eerste vrouwelijke gouverneur van Tokio te worden.

Nu heeft Koike de LDP dus opnieuw in het zand doen bijten. Opvallend is dat ze kan rekenen op overlopers vanuit die partij en op de Komeito, op nationaal vlak een coalitiegenoot van de LDP. Sommigen zien in de "Japanse Thatcher" een mogelijke kandidaat om het "ijzeren plafond" te doorbreken en zo over enkele jaren de eerste vrouwelijke premier van Japan te worden.