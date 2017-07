Het ongeval gebeurde rond 7 uur vanochtend op de snelweg A9 in de buurt van Bayreuth. De bus reed er in het begin van een verkeerswerf een vrachtwagen aan, waarna het voertuig in brand vloog.

Aan boord van de bus zaten 46 passagiers en 2 chauffeurs. Volgens de politie hebben 31 mensen verwondingen opgelopen, waaronder ook zware verwondingen. De andere 17 mensen heeft de politie nog niet kunnen vinden en dus wordt er gevreesd dat er "veel doden" zouden zijn.