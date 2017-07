Een Amerikaans oorlogschip is op een afstand van minder dan 12 zeemijlen (22 km) voorbij een piepklein betwist eiland in de Zuid-Chinese zee gevaren. Het Triton eiland wordt opgeëist door Vietnam, Taiwan en China, maar in de praktijk wordt het sinds 1974 gecontroleerd door China.

Het is de tweede keer sinds het aantreden van Trump dat de USS Stethem vlakbij een eiland vaart dat China als zijn grondgebied beschouwd. De Amerikaanse actie maakt deel uit van het "freedom of navigation" programma, een reactie op de "overdreven" territoriale eisen van China. China beschouwt zowat de hele Zuid-Chinese Zee als zijn achtertuin.

China reageert woedend. "De acties van de Verenigde Staten in de Zuid-Chinese hebben de stabiliteit in de regio ernstig in gevaar gebracht" zegt de Chinese minister van defensie op sociale media. In een telefoongesprek met zijn Amerikaanse collega Trump zei de Chinese president Xi dat de relatie tussen de twee landen ernstig beschadigd is door "een aantal negatieve factoren". Daarmee doelde Xi ook op de recente wapenverkoop ter waarde van 1,2 miljard euro aan Taiwan.