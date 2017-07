De thema's die het huidige politieke debat beheersen, zijn thema's waar de SP.A er niet goed in slaagt haar streng te trekken. "Denk aan veiligheid, denk aan migratie. Dat zijn de huidige hete hangijzers die de debatten en de media beheersen, daar hebben ze het moeilijk om hun standpunten over te brengen. Ook omdat je aanvoelt dat ze er intern over verdeeld zijn. Thema's waar de SP.A wel sterk in staat, de sociale zekerheid, de pensioenen, daar hoor je amper iets over."

Bouteca verwijst ook naar politieke vernieuwing. "Veel mensen associëren de SP.A daar niet mee. Ze denken zo niet, ze geloven niet dat de SP.A daar echt serieus werk van wil maken. Het klopt in hun hoofd niet met het beeld van een traditionele partij die mee bestuurd heeft. Vergelijk het met het CDH die in Franstalig België werk wil maken van de vernieuwing, maar daar ook niet goed in slaagt."

Volgens Bouteca is er ook een probleem met het politieke personeel bij de Vlaamse socialisten. "Ze zouden daar meer werk van moeten maken. Ze hebben John Crombez, maar ze hebben geen alternatief voor John Crombez. Ze maken het zichzelf ook niet makkelijk door te pleiten voor decumul. Dan heb je bijvoorbeeld toppers als Hans Bonte, die vaak en geloofwaardig in beeld komt als het gaat over veiligheid, maar die mag binnenkort allicht geen Vlaams Parlementslid meer zijn omdat hij ook burgemeester van Vilvoorde is. Ze zouden eigenlijk nieuwe Teletubbies moeten creëren."