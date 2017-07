Volgens de onafhankelijke non-profitorganisatie CPJ (Committee to Protect Journalists, vrij vertaald het Comité ter Bescherming van Journalisten) "ondermijnt geladen retoriek op het internet de media in de Verenigde Staten, en inspireert en bevestigt het autocratische leiders wereldwijd alleen maar om hetzelfde te doen." De CPJ, met hoofdzetel in New York, werd in 1981 opgericht om de rechten van journalisten te verdedigen, in een reactie op intimidatie van autoritaire regeringen.

CJP-beleidsdirecteur Courtney Radsch vertelde aan The Guardian: "Individuele journalisten en nieuwskanalen eruit pikken, dat heeft een angstaanjagend effect. Het voedt een sfeer waar verdere laster en zelfs fysieke aanvallen als acceptabel beschouwd worden. We zijn al bezorgd over fysieke aanvallen op journalisten en de geladen retoriek van het Witte Huis op het internet helpt daar niet aan. Dit creëert geen positieve situatie voor de pers, online of offline."

Ben Sasse, een Republikeins senator voor Nebraska, vertelde aan CNN: "Het is belangrijk om een onderscheid te maken tussen slechte verhalen en gebrekkige verslaggeving, het recht dat burgers hebben om daarover te klagen enerzijds, en het wantrouwen letterlijk en figuurlijk wapens te geven anderzijds." Volgens Sasse creëert journalistiek in het tijdperk van sociale media "een recept voor een nieuw soort tribalisme."