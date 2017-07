Gisteren zijn in Frankrijk 2 nieuwe hogesnelheidslijnen ingehuldigd: een tussen Parijs en Rennes en een tussen Parijs en Bordeaux. TGV's die dat laatste traject afleggen, doen dat voortaan op dik 2 uur in plaats van 3 uur en 15 minuten.

Sommige van deze treinen rijden na Bordeaux verder naar Toulouse nog meer naar het zuiden. Die verbinding loopt via een gewoon spoor, maar dankzij de tijdswinst tussen Parijs en Bordeaux kunnen reizigers voortaan op 4 uur van de hoofdstad naar Toulouse sporen.

Dat is tenminste de theorie, want de eerste TGV die vanochtend om 8.52 uur uit de Gare de Montparnasse in Parijs vertrok, is pas om 17.30 uur in Toulouse aangekomen. Dat is goed voor een totale reistijd van dik 8,5 uur uur of een vertraging van zowat 4,5 uur.

De oorzaak lag niet bij het hogesnelheidstraject tussen Parijs en Bordeaux, maar wel bij het gewone traject tussen Bordeaux en Toulouse. Daar was een trein met pech stilgevallen in de buurt van Pommevic waardoor alle andere treinen richting Toulouse moesten wachten, zo ook de TGV. Pas rond 16.30 uur was het euvel verholpen en kon het treinverkeer op de lijn weer op gang komen.