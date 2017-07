Dat meldt SOS Médias Burundi, een vereniging van onafhankelijke journalisten.

De president benadrukte ook dat Burundi meer kennis moet verwerven over zijn koloniale verleden. Dat moet het land in staat stellen om een schadeloosstelling te eisen. "Eens de geschiedenis bekend is, zullen de verantwoordelijken voor de toen gepleegde daden zich moeten verantwoorden, en zullen ze indien nodig ook de Burundezen moeten vergoeden", zo zei de president.

Burundi werd aan het eind van de negentiende eeuw gekoloniseerd door Duitsland. Na de Eerste Wereldoorlog werd het een Belgisch mandaatgebied. Op 1 juli 1962 werd Burundi onafhankelijk van België.