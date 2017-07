Op het menu staan verschillende protestacties, bijvoorbeeld een optocht in het stadscentrum. In het centrum waren al slogans te lezen als "eerst de planeet", "stop steenkool" of "armoede bestrijden".

Volgens de organisatoren zijn er "veel meer" dan 10.000 demonstranten opgedaagd.

De G20-top op vrijdag en zaterdag brengt onder meer de Amerikaanse president Donald Trump en zijn Turkse en Russische evenknie Recep Tayip Erdogan en Vladimir Poetin samen rond de tafel. De hele week zijn protestacties gepland.

Onder meer handel en protectionisme zullen hoog op de agenda staan op de bijeenkomst van de twintig grootste handelslanden.