In Noorwegen is een wet gestemd die de tabaksproducenten verplicht om een neutrale verpakking van rook- en snuifwaar in te voeren. De merknaam mag niet meer zichtbaar zijn op de groenbruine verpakking van sigaretten en snuiftabak.

Noorwegen is het vierde land ter wereld dat de neutrale verpakking invoert. Australië verbood elke print op de verpakking in 2012. Het effect van de maatregel bleef beperkt. Het aantal rokers in Australië nam met een half procent sinds de invoering van de blanco verpakking.

In Frankrijk staat er enkel nog een gezondheidswaarschuwing op de pakjes sigaretten. Ook Groot-Brittannië voerde de neutrale verpakking van sigaretten in.

De Noorse overheid geeft de tabaksindustrie een jaar de tijd om een neutrale verpakking te gebruiken. In Noorwegen kost een pakje sigaretten ongeveer twaalf euro.