De oorlogszuchtige en zeer godsdienstige Azteken heersten over een uitgebreid rijk dat op zijn hoogtepunt grote delen van Midden-Amerika controleerde, en zich uitstrekte van de Golf van Mexico tot de Stille Oceaan. Het rijk werd in korte tijd ten val gebracht door de Spanjaard Hernando Cortes, die in 1519 in het gebied aankwam, en in 1521 het Azteekse rijk veroverde met een klein groepje Spanjaarden en een grote coalitie van inheemse vijanden van de Azteken.