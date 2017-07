De publieke lijst met eisen is vernederend voor Qatar. Zo moet Qatar afstand nemen van de aartsrivaal van Saudi-Arabië, Iran. Het moet ook een Turkse militaire basis sluiten en ook de kritische en erg populaire nieuwszender Al-Jazeera moet toe.

Die zender speelde overigens een erg belangrijke rol bij de revoluties en opstanden vijf jaar geleden in de Arabische wereld. Dat laatste werd niet in dank afgenomen door Egypte, waar het leger intussen de touwtjes weer steviger dan ooit in handen heeft. Verder moet Qatar een boete betalen en verschillende onderdanen uitleveren of arresteren.