Marihuana sinds vandaag legaal in Nevada

Nevada is de vijfde staat in de VS waar cannabis gelegaliseerd is. De inwoners van Nevada hebben de legalisatie eind vorig jaar goedgekeurd in een referendum. er stonden meteen lange rijen voor de winkels waar de softdrugs verkocht worden.

