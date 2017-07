Premier Trudeau gaf een bevlogen toespraak. "Het maakt ons niet uit waar je vandaan komt of welke religie je hebt, of wie je liefhebt. Jullie zijn allemaal welkom in Canada." Trudeau sprak zowel in het Engels als in het Frans, de twee officiële talen van Canada.

Hij stak ook de hand uit naar de inheemse bevolking, die hij slachtoffers van onderdrukking noemde. "Als samenleving erkennen we de fouten uit het verleden." Trudeau gaf aan dat er nog veel werk was om tot verzoening te komen, maar Canada is vastbesloten om dat de komende jaren te doen. "Het is een keuze die we maken, niet om wat we gedaan hebben of om wie we waren, maar om wie we zijn."

Toch was er protest. Activisten zetten een tipi op vlakbij het parlement waar Trudeau zijn toespraak hield.