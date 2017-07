De politie pakte Luiz Carlos da Rocha op tijdens een goed voorbereide inval in Sorriso, een stad in de westelijke staat Mato Grosso. Aan de operatie namen 150 agenten deel. Ook de rechterhand van Luiz Carlos da Rocha werden in de boeien geslagen. Er zijn voor tien miljoen dollar aan luxewagens en andere goederen in beslag genomen.

Luiz Carlos da Rocha kon jarenlang uit de handen van de politie blijven. Hij had zijn naam veranderd in Vitor Luiz de Moraes, een plastisch chirurg had zijn gezicht veranderd. Hij werd uiteindelijk geïdentificeerd nadat de politie oude en nieuwe foto's met elkaar vergeleken had.

"Cabeça branca" wordt ervan beschuldigd jarenlang aan het hoofd te hebben gestaan van een immens drugnetwerk. Hij liet cocaïne maken in Bolivia, Peru en Colombia. Zijn netwerk smokkelde die via een ingenieus systeem vervolgens naar de VS en Europa om die daar te verkopen.

De politie schat dat hij met zijn drugsimperium zo'n 5 ton cocaïne per maand produceerde. Met die handel verzamelde hij doorheend de jaren een persoonlijk fortuin van 100 miljoen dollar. De politie probeert nu om dat fortuin terug te vinden.