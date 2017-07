Wie in de toekomst met de auto of de trein de Sont tussen Denemarken en Zweden wil oversteken, zal dat naast de beroemde Øresundbrug (zie foto onder) tussen Kopenhagen en Malmö mogelijk via een tunnel even verderop kunnen doen. De komende 3 jaar gaan de twee landen de mogelijkheid onderzoeken een doorgang te graven tussen Helsingør in Denemarken en Helsingborg in Zweden, zo meldt het Deense ministerie van Transport op zijn website.

Momenteel staan de beide steden al via een ferrydienst met elkaar in verbinding, maar een vaste constructie moet de welvaart in de regio vergroten. Het project draagt voorlopig de naam "HH connectie", naar de initialen van de beide steden die de tunnel moet verbinden.

Zowel de mogelijkheid om de tunnel open te stellen voor auto's als treinen maakt deel uit van de studie. Sowieso zou de oversteek betalend zijn, naar het model van de Øresundbrug en de zogenoemde Grote Beltbrug tussen de Deense eilanden Funen en Seeland.

Vandaag is het overigens precies 17 jaar geleden dat de Øresundbrug officieel in gebruik is genomen. Bij het brede publiek is de brug onder meer bekend van de Deens-Zweedse crimireeks "The bridge" die ook bij ons was te zien.