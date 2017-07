De eerdere tweets van Trump, waarin hij over Mika Brzezinski gezegd had dat ze "gek" was, en bloedde van een facelift", toen ze in Florida met eindejaar zich bij hem wou voegen, kregen heel wat commentaar, zowel van politici uit de Democratische oppositie als van Trumps eigen Republikeinen.

Een aantal Republikeinen proberen de president ertoe te brengen, zonder succes tot hiertoe, van te stoppen met de stroom van beledigingen op Twitter, en zich te concentreren op het besturen van het land.

Scarborough en Brzezinski zeiden dat Trump loog over hun ontmoeting eind december en ze stelden zich vragen bij zijn "ongezonde obsessie" met hun programma. De presentatoren, die met elkaar getrouwd zijn, zeiden ook dat het Witte Huis hen gezegd had dat een bezwarend artikel over hun relatie in het roddelblad "National Enquirer" zou "weg gaan" als ze de president zouden bellen en zich excuseren voor hun harde kritiek. Trump ontkende dat op Twitter en zei dat Scarborough hem gebeld had met de vraag het artikel tegen te houden, en dat hij "nee" had gezegd..

Andere commentatoren hadden het over de obsessie van Trump met vrouwen en bloed. Eerder suggereerde hij al dat - toen nog - Fox News-presentatrice Megyn Kelly haar regels had, toen ze hem durfde tegenspreken in een debat. "Er kwam bloed uit haar ogen, er kwam bloed ergens uit haar", zei hij toen.