Chinese president zingt volkslied Hongkong uit volle borst mee

In Hongkong heeft de nieuwe president Carrie Lam de eed afgelegd de dag waarop precies 20 jaar geleden, op 1 juli 1997, de Britten Hongkong aan China overdroegen. President Xi Jinping was aanwezig op het gala ter gelegenheid van haar aanstelling. Hij kreeg zelfs even een podiumrol.

