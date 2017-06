Iraaks leger boekt overwinningen, maar IS is nog niet verjaagd

De Iraakse premier kondigde gisteren al het einde van het kalifaat aan. Zijn troepen hadden net de El-Nuri-moskee, of wat daarvan overbleef, ingenomen. Het is nog een beetje voorbarig. In Mosul wordt nog steeds gevochten, ook Raqqa is nog altijd in handen van IS al is de stad wel helemaal omsingeld. Tienduizenden burgers zitten tussen twee vuren.

