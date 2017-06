Maar in eigen land blijft Duterte populair. Het aantal Filipijnen dat zijn beleid goedkeurt, is in een jaar tijd met amper acht procentpunt gedaald, van 86 naar 78 procent, en dat is niet slecht voor een dergelijk controversieel figuur. De populariteit is ook opmerkelijk omdat er van de andere verkiezingsbeloftes van Duterte weinig in huis is gekomen. De armoede bijvoorbeeld blijft een groot probleem, in sommige regio’s is er zelfs sprake van honger. De werkloosheidsgraad in de Filipijnen zit flink boven de twintig procent.

En dan zijn er de vele conflicten in het zuiden van het land, met communisten, separatisten, islamisten. Beloofde vredesakkoorden blijven uit. Meer nog, sinds kort is er een nieuwe golf van geweld op het eiland Mindanao. Militanten die banden claimen met terreurgroep IS belegerden half mei onverwacht de stad Marawi. Tijdens het tegenoffensief van het Filipijnse leger kwamen honderden mensen om het leven, onder wie heel wat soldaten. Tot nu toe is de situatie nog altijd niet opnieuw onder controle, ondanks strijdlustige taal van Duterte, ondanks het uitroepen van de staat van beleg.

Duterte wist wel de relatie met China te verbeteren. De betrekkingen met de grote Aziatische buur waren al jaren gespannen, door een rechtszaak die de Filipijnse autoriteiten hadden aangespannen tegen Peking over een aantal eilandengroepen in de Zuid-Chinese Zee, waar beide landen aanspraak op maken. De zaak werd gewonnen door Manilla, tot grote ergernis van de Chinezen. Duterte ging persoonlijk de plooien gladstrijken in de Chinese hoofdstad, ongetwijfeld met het grote economische belang van de Chinees-Filipijnse relaties in het achterhoofd.