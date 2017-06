Als joodse was Simone Veil een van de overlevenden van de Duitse concentratiekampen. Van 1974 tot 1979 was ze een eerste keer minister van Volksgezondheid, in de regeringen-Chirac en -Barre, onder president Valéry Giscard d'Estaing. Onder haar beleid werd abortus in Frankrijk gelegaliseerd.

In 1979 wordt Veil gekozen tot Europees Parlementslid, toen dat parlement voor de eerste keer rechtstreeks werd verkozen. Het parlement verkoos haar meteen tot voorzitter, een functie die ze tot 1982 bekleedde.

In de jaren 90 keerde Veil terug op het Franse politieke toneel, toen ze minister van Volksgezondheid werd in de regering-Balladur, onder president François Mitterrand.

Simone Veil was een erg gewaardeerde politica. Na haar politieke carrière was ze onder meer voorzitter van de Stichting voor de Herinnering aan de Holocaust in Frankrijk. In 2010 trad ze toe tot de prestigieuze Académie française.