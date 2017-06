De media waren ook geïnteresseerd in de reactie van Melania Trump, omdat zij in het verleden aangegeven had van cyberpesten een werkpunt te maken. Zo pleitte ze tijdens de verkiezingscampagne dat "onze cultuur te hard en te gemeen geworden is voor vooral kinderen en tieners" en dat ze "vooral voor sociale media andere manieren zou helpen meezoeken opdat men zich daar veiliger zou voelen".

De woordvoerster van Melania liet aan CNN nu, na de hetze, weten: "Zoals de first lady al in het verleden publiekelijk heeft laten weten: als haar man aangevallen wordt, dan zal hij 10 keer harder terugslaan." Wat nieuwsmedia dan deed besluiten dat ze achter de aanpak van haar man blijft staan.

Zanger John Legend, bekend van de wereldhits "All of me" en "Love me now", twitterde daarna als reactie: