Professor Marleen Temmerman klaagt in "De afspraak" het steeds grotere onrecht dat vrouwen wordt aangedaan in de wereld aan. Temmerman is gynecologe, gewezen topvrouw van de Wereld Gezondheidsorganisatie en nu nog altijd als gynecologe verbonden aan twee ziekenhuizen in Kenia.

Ze stelt vast dat vrouwen in vele landen minder toegang hebben tot gezondheidszorg en voorbehoedsmiddelen, minder zeggenschap over of en hoeveel kinderen ze willen en minder juridische bescherming tegen geweld en verkrachting.

In 1994 is op de bevolkingsconferentie van Cairo, vastgelegd dat vrouwen het recht hebben te beslissen wanneer, met wie en hoeveel kinderen ze willen. Dat was toen een grote overwinning voor de reproductieve rechten van de vrouw en het heeft twintig jaar lang tot veel vooruitgang geleid, maar de laatste jaren is die trend gekeerd. Marleen Temmerman spreekt van een "pushback onder druk van culturele en religieuze factoren".

De definitie die in 94 gegeven is aan geweld tegen vrouwen, waaronder ook kindhuwelijken en verkrachting binnen het huwelijk vielen, is twee jaar geleden gedeeltelijk teruggedraaid onder druk van conservatieve Arabische en Afrikaanse landen.

Bovendien, zegt Marleen Temmerman, heeft de Amerikaanse president Trump een zogenaamde "gag order" uitgevaardigd, waardoor 9 miljard Amerikaanse ontwikkelingshulp geblokkeerd wordt voor alle programma's die zelfs maar van ver met abortus te maken hebben. Ook dat heeft een grote impact op gezondheidsprogramma's en de beschikbaarheid van gezondheidszorg in ontwikkelingslanden.