"We hebben geen specifieke agenda", zo zei nationaal veiligheidsadviseur Herbert McMaster op een briefing over de reis van Trump naar de top in Hamburg. "Het wordt om het even wat waar de president wil over praten." McMaster zei ook dat Trump tijdens de reis een bezoek aan de Poolse hoofdstad Warschau zal brengen.

Ook het Kremlin heeft de ontmoeting bekendgemaakt, maar het ontkent dat het om een formele ontmoeting gaat. "Ze zullen elkaar ontmoeten" in de marge van de G-20, zo zei de woordvoerder van Poetin. Maar hij voegde er aan toe dat er voor het ogenblik nog geen voorbereidingen getroffen worden voor een aparte ontmoeting. "Er is nog geen vooruitgang", zo zei woordvoerder Dmitry Peskov.

Gary Cohn, de belangrijkste economische adviseur van Trump, zei daarentegen dat het Witte Huis verwacht dat het een "formele bilaterale" ontmoeting zal worden, in plaats van een informele conversatie, waarbij de beide mannen elkaar even apart nemen. Trump zal ook verschillende andere wereldleiders op dezelfde manier ontmoeten, zeiden medewerkers van het Witte Huis, onder meer met de Chinese president Xi Jinping, de Duitse kanselier Angela Merkel, de Britse premier Theresa May en de Japanse premier Shinzo Abe.

"Onze verhouding met Rusland verschilt niet met die met een ander land", zo zei McMaster. Hij zei dat minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson, die in april Moskou bezocht en Poetin ontmoette, een sleutelrol gespeeld heeft in de bilaterale relaties.

"We zijn bezig met breedvoerige discussies over zaken die irritaties veroorzaken, over problemen in de relatie en over gebieden waar gemeenschappelijke belangen en mogelijkheden onderzocht kunnen worden", zei McMaster.