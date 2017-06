Om te kunnen regeren, had May daarop steun nodig, maar die kon ze enkel krijgen bij de radicale Noord-Ierse protestanten van de DUP. Die hebben bij de stemming in het Lagerhuis vandaag de doorslag gegeven. May kreeg 323 parlementsleden achter zich en 309 stemden tegen.

Er was dan wel een afspraak, maar toch was het tot het einde erg spannend. Zo moest de regering haar regeerverklaring die koningin Elisabeth II vorige voorgelezen had in het parlement, afzwakken. Zo kunnen Noord-Ierse vrouwen voortaan gratis een abortus laten uitvoeren in de rest van het Verenigd Koninkrijk. In Noord-Ierland is abortus verboden.

May kan nu voort regeren met een Conservatieve minderheidsregering met de steun van de DUP. Die steun is echter niet gratis: May heeft de DUP een aantal toegevingen moeten doen, onder meer de belofte voor een investering van een miljard pond sterling op twee jaar tijd. Dat geld gaat naar infrastructuur, het onderwijs en de gezondheidszorg in Noord-Ierland.

De nieuwe regering moet de onderhandelingen over een uitstap uit de Europese Unie voeren, maar heeft ook de verplichtingen tegenover de NAVO en de strijd tegen de terreur op de agenda.