Met zijn beledigende tweets slaagt president Donald Trump er alweer in om een enorme mediastorm te creëren. Er wordt bijzonder afwijzend op gereageerd, ook door zijn partijgenoten.

De Republikeinse senator Lindsey Graham noemt de tweet onwaardig voor een president: “dit zegt veel over wat verkeerd loopt in de Amerikaanse politiek, niet over hoe groot Amerika is.”

Senator Ben Sasse, ook een partijgenoot die het mogelijk zal opnemen tegen de president in 2020, vraagt de president op Twitter : “Alstublieft, stop ermee. Dit is niet normaal en het is het presidentschap onwaardig.”

De partijtop van de Democraten laat weten dat het een belediging is voor alle vrouwen. Nochtans was het zijn vrouw Melania die in maart opriep om mensen niet langer te pesten op sociale media. Zijn dochter Ivanka kloeg onlangs over de vuile aanvallen die haar vader overal te verwerken krijgt.

Het incident roept herinneringen op aan de ruzie tussen Trump en die andere tv-ster Megyn Kelly van Fox News. Na een debat had hij getweet dat het tv-anker leek te bloeden uit haar ogen “en ik weet niet wat.” De rel zinderde nog lang na, maar hield Trump niet tegen om verkozen te worden.

In een officiële reactie laat Sarah Huckabee Sanders, de woordvoerder van het Witte Huis, weten dat deze president “vuur met vuur bestrijdt en zich zeker niet laat pesten door progressieve media.”

Maar zoals we in het verleden reeds gezien hebben, slaagt de president met dergelijke mediastormpjes erin om de aandacht af te leiden van de echte problemen van zijn presidentschap, namelijk dat hij er niet in slaagt om belangrijke wetgeving te ondertekenen. Momenteel zit zijn nieuwe zorgwet totaal in het slop, omdat er geen consensus over is in zijn eigen partij.

Amerika mag dan wel verontwaardigd zijn, een groot deel van zijn kiezers juicht deze uitspatting van de president toe. De verontwaardiging zal over enkele dagen weer gaan liggen, ook in zijn eigen partij. Tot de volgende rel.

Uiteindelijk zullen het de kiezers zijn die over drie jaar in het stemhokje moeten kiezen of ze nog eens vier jaar van hetzelfde willen. Trump zelf is alvast geld beginnen in te zamelen voor zijn herverkiezing.