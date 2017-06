Mosul -de tweede stad van Irak- was de grootste stad die begin 2014 na een blitzoffensief in handen viel van de terreurgroep die zichzelf "Islamitische Staat" of IS noemde. Nadat op 29 juni 2014 IS in een audioboodschap een nieuw kalifaat had uitgeroepen, deed IS-leider Umar Abu Bakr al-Baghdadi enkele dagen later zijn enige publieke en gemediatiseerd optreden in die moskee van al-Nuri in Mosul.

Het is door die preek dat de wereld echt kennis nam van het IS-kalifaat, waarvan al-Baghdadi het gezicht werd, ook al is hij daarna nauwelijks nog in het openbaar verschenen. Anders dan Al Qaeda pretendeerde IS een echte staat te stichten in die gebieden die het bezet had in Syrië en Irak en later ook in Libië of "provincies van het kalifaat". Dat zijn gebieden waar moslimterreurgroepen actief zijn die trouw gezworen hebben aan IS en zijn "kalief".

De keuze voor die al-Nuri-moskee is Mosul was wellicht niet toevallig, want IS is in zijn propaganda altijd erg gevoelig geweest voor symbolen. De bouwer van die moskee, de Turkse krijgsheer Nur al-Din (Arabisch: "licht van de godsdienst" blies in de 12e eeuw het concept van "jihad" of heilige oorlog nieuw leven in in de strijd tegen de christelijke kruisvaarders en de sjiieten.