Hansen gaat in beroep bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, nadat het Hoog Gerechtshof in Noorwegen de zaak onontvankelijk verklaarde. Het is al de vierde keer dat een hof moet oordelen of Hansen al dan niet "onmenselijk" behandeld wordt in de gevangenis.

Hansens advocaat liet aan persagentschap AP weten dat Hansen "geïsoleerd leeft, zonder contact met anderen" en oordeelde daarbij dat artikel 3 en 8 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens geschonden werden. Artikel 3 verbiedt "onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen". Artikel 8 handelt over het privé-leven.

Hansen heeft in de gevangenis drie cellen die goed uitgerust zijn, maar hij wordt uit veiligheidsoverwegingen geïsoleerd van de andere gevangenen.

De zaak sleept al een tijd aan. In lager beroep werd geoordeeld dat Hansens isolatie in de gevangenis zijn rechten schond. Het oordeel in hoger beroep in maart was dan weer gunstig voor de Noorse staat. Op 8 juni heeft het Hoog Gerechtshof in Noorwegen geweigerd om het hoger beroep aan te nemen.