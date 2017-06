Reuzenpanda bevalt: zo duidelijk zag u het nog nooit

De camera's bij het kweekprogramma voor panda's in het dierenpark in Chengdu, in de Chinese zuidwestelijke provincie Sichuan, zijn buitengewoon goed afgesteld. De bevalling donderdagavond is perfect in beeld gebracht. Moeder en kroost, een gezonde tweeling, maken het naar verluidt opperbest.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

