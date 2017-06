Precies drie jaar geleden heeft IS in een audioboodschap zijn "kalifaat" uitgeroepen en gevraagd om "trouw te zweren aan IS-leider Umar Abu Bakr al-Baghdadi", die zich toen kalief Ibrahim ging noemen. Enkele dagen later kreeg dat kalifaat een gezicht toen al-Baghdadi (of kalief Ibrahim) een preek hield in de al-Nuri-moskee in Mosul.

Toen leek IS nog grote delen van Syrië en Irak onder de voet te lopen. De voorbije maanden krijgt de groepering evenwel forse klappen en verliest ze stelselmatig terrein.

Het grootste deel van Mosul -de tweede stad van Irak- is heroverd door het Iraakse leger, sjiitische milities of Iraaks-Koerdische troepen. Enkel in de oude stad op de westelijke oever van de rivier de Tigris, heeft IS nog enkele verzetshaarden, maar die worden geleidelijk opgeruimd.