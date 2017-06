Ehud Olmert was één van de kopstukken van de conservatieve Likoedpartij en had verschillende ministerposten, onder meer Financiën. In 2005 brak hij met die partij en volgde hij toenmalig premier Ariël Sharon die Likoed verliet en de nieuwe centrumpartij Kadima oprichtte. Zo steunde hij Sharon toen die de kolonisten en het leger terugtrok uit de Gazastrook.

Een jaar later raakte Sharon in coma na een beroerte en werd Olmert premier. In die periode voerde Israël nog een echt vredesoverleg met de Palestijnen, maar tegelijk was er een niet erg succesvolle interventie tegen de sjiitische militie Hezbollah in Libanon. In 2009 voerde Israël een zware vergeldingsaanval uit tegen de Gazastrook nadat extremistische groepen van daaruit raketten hadden afgevuurd. De Verenigde Naties spraken toen over "buitensporige reacties".

Tegelijk was Olmert bereid tot overleg met de Arabische staten. "Er is geen islamitisch land waarmee wij niet over vrede willen praten", zei hij.

Olmert bleef premier tot 2009, toen Likoed terug aan de macht kwam met huidig premier Benjamin Netanyahu. Kort daarop doken de schandalen rond de ex-premier op.