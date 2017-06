Nieuwe onderhandelingen over hereniging Cyprus

In Zwitserland is een nieuwe onderhandelingsronde begonnen over een hereniging van het eiland Cyprus, dat al meer dan 40 jaar verdeeld is in een Grieks en een Turks deel. Een van de moeilijkste punten is de vraag wat er moet gebeuren met de 35.000 Turkse soldaten die nog in Noord-Cyprus gelegerd zijn.

