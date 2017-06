"Imagine" in Mosul: Vranckx in een stukgeschoten muziekschool

Nog twee gitaren heeft Nabeel, nadat IS zijn muziekschool in de Iraakse stad Mosul had verwoest. Maar dat houdt hem niet tegen om te blijven dromen, samen met zijn studenten. Samen brengen ze een pakkende versie van "Imagine" voor Rudi Vranckx en zijn ploeg.

