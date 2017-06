Italië dreigt ermee buitenlandse schepen die migranten en vluchtelingen aan boord hebben niet langer te laten aanmeren in Italiaanse havens. De afgelopen drie dagen zijn er 10.000 mensen opgepikt op zee en in Italië aan land gebracht.

"Er zijn dit jaar al 80.000 mensen aangekomen, 15 procent meer dan vorig jaar. Het Italiaanse opvangsysteem staat op instorten", zegt correspondent Angelo Van Schaik in Rome.

“Italië staat er alleen voor. Het land moet al die mensen opvangen, verwerken en zeggen of ze wel of geen recht hebben om in Italië of Europa te verblijven. En ze vervolgens ook weer uitzetten. De Italiaanse regering heeft een officieel verzoek ingediend bij de Europese Unie om schepen met migranten aan boord te verbieden om de Italiaanse havens binnen te varen.”

“Artsen Zonder Grenzen is daar verbolgen over. Het schendt volgens Artsen Zonder Grenzen de rechten van de vluchtelingen, maar Italië zegt dat het genoeg is geweest.”

“Ik weet niet of het mogelijk is om buitenlandse schepen de toegang tot een haven te ontzeggen, maar het is vooral een signaal en een provocatie is van Italië richting Brussel. Italië eist hulp en voelt zich in de steek gelaten. De Italianen willen met deze actie aantonen dat ze het echt zat zijn om aan hun lot overgelaten te worden.”