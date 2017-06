Volgens Curtice verwachten maar weinig Conservatieve partijleden van May dat ze het zal uithouden tot de volgende verkiezingen, wanneer die ook mogen plaatsvinden. Als de Conservatieven op het juiste moment een opvolger kiezen, zal May moeten opstappen, zo zei Curtice in "Terzake".

Dankzij het akkoord met de Noord-Ierse DUP heeft haar regering nu een meerderheid, maar haar positie blijft wankel, en bovendien is vandaag al gebleken dat een regering met zo'n kleine meerderheid onder druk kan gezet worden en toegevingen zal moeten doen, zei Curtice.

Zo is het beleid van de Conservatieven dat de stijging van het loon in de publieke sector al een aantal jaar maar één procent mag bedragen, en dat dat ook de komende jaren zo moet blijven. Er zal nu gestemd worden over een amendement van Labour over die zaak. De regering zal de stemming allicht winnen, maar de woordvoerder van premier May heeft al gezegd dat het beleid misschien herbekeken zal worden.

De regering is bezorgd dat het zo niet verder kan in de publieke sector, en om geen stemmen te verliezen in het Lagerhuis, zal deze regering met haar krappe meerderheid en een verdeeld parlement, op bepaalde punten moeten toegeven, zei Curtice.