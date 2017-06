Plastic flessen voor dranken zouden uit 100 procent gerecycleerde plastic kunnen gemaakt worden, die bekend staat als RPET, en activisten vragen de grote frisdrankfabrikanten om het aandeel van gerecycleerde plastic in hun flessen drastisch te verhogen. Maar de grote merken staan afkerig tegenover het gebruik van RPET uit esthetische redenen, omdat ze hun producten in blinkende, heldere plastic flessen willen, volgens Steve Morgan van de Britse actiegroep Recoup.

De grote frisdrankmerken produceren het grootste aantal plastic flessen. Coca Cola alleen produceert meer dan 100 miljard wegwerpflessen per jaar, 3.400 per seconde, volgens een analyse van de milieugroep Greenpeace, die uitgevoerd werd nadat de maatschappij geweigerd had haar wereldwijde verbruik van plastic bekend te maken.

Volgens Greenpeace gebruiken de 6 grootste frisdrankfabrikanten gemiddeld slechts 6,6 procent gerecycleerde PET-plastic in hun producten, een derde van hen heeft geen streefdoelen om meer gerecycleerd plastic te gebruiken, en geen enkele producent streeft er naar om uiteindelijk 100 procent gerecycleerd materiaal te gebruiken.

In een getuigenis voor een commissie van het Britse parlement gaf de British Plastics Federation (BPF) toe dat flessen produceren uit 100 procent gerecycleerd materiaal 75 procent minder energie vraagt dan nieuwe flessen produceren. Maar de BPF zei dat de fabrikanten niet gedwongen mogen worden om het aandeel van recyclagemateriaal in hun flessen te verhogen. "Het aandeel gerecycleerd materiaal kan tot 100 procent bedragen, maar dat is een beslissing die de fabrikanten nemen, gebaseerd op een aantal factoren", zo zei Philip Law, de directeur-generaal van de BPF volgens "The Guardian".

De industrie verzet zich ook tegen taksen of heffingen om de vraag naar wegwerpflessen te doen dalen, zoals de taks van 5 pence op plastic zakjes in het Verenigd Koninkrijk, waaraan de daling van het gebruik van plastic zakjes met 80 procent wordt toegeschreven.

Coca Cola liet weten dat het het verzoek van Greenpeace om zijn wereldwijde plastic-verbruik bekend te maken overweegt. "Wereldwijd blijven we het gebruik van gerecycleerd plastic opdrijven in de landen waar het mogelijk en toegelaten is. We blijven het gebruik van RPET opvoeren in de markten waar het doenbaar is en toegelaten voor gebruik voor voedingswaren - 44 landen van de meer dan 200 waarin we actief zijn.", zo zei een woordvoerster van de frisdrankengigant in "The Guardian".

Ze gaf toe dat de plastic flessen uit 100 procent gerecycleerd plastic zouden gemaakt kunnen worden, maar zei dat er absoluut niet genoeg hoog kwalitatieve plastic die geschikt is voor voedingswaren, voorhanden is om het aandeel van RPET op dat niveau te brengen. "Als we het aandeel van gerecycleerde plastic in onze flessen nog meer willen verhogen, is een nieuwe benadering nodig om een kringloopeconomie tot stand te brengen voor plastic flessen", zo zei ze.

Greenpeace zei dat de zes grote frisdrankenfabrikanten meer inspanningen moeten doen om meer gerecycleerd materiaal in hun flessen te verwerken. "Tijdens een recente expeditie van Greenpeace om plasticvervuiling op afgelegen Schotse kustlijnen te onderzoeken, hebben we bijna overal plastic flessen gevonden", zo zei Louisa Casson, een campagneleider voor de oceanen van Greenpeace. "Het is duidelijk dat de frisdrankenindustrie haar plastic 'voetafdruk" moet verkleinen."